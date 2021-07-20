Tarihi Tahmil Tahliye İskelesini gören 321 yıl öncesine gidiyor

Ekonomiye 271 yıl aktif olarak hizmet veren Bartın Tahmil Tahliye İskelesi hem geçmişi unutturmamak hem de gelecek kuşaklara Türk halkının neleri başardığını anlatmak için Bartın Belediye Yalı Mevkiinde bulunan iskele 321 yıl öncesi olduğu gibi yeniden düzenlenip turizme kazandırıldı.

321 YIL ÖNCESİ YAŞANIYOR

Belediyelerin bir görevinin de kültürümüzü ve geçmişi geleceğe taşımak olduğunu belirten Belediye Başkanı Cemal Akın; "Bartın ekonomisine yıllarca hizmet etmiş, tek iç liman özelliğine sahip olan ve 1700'lü yıllardan itibaren kullanılmakta olan tarihi Tahmil Tahliyesi İskelesi, 1903 yılında restorasyon ile ahşap iskele yerine taş iskele olarak yeniden onarılmıştır. 1929 yılında ise tekrardan betonarme olarak inşa edilmiş idi. Bartın Belediyesi olarak bizlerde Bartın tarihinde en büyük rol oynayan iskelemizi restore ederek ölümsüzleştirdik. 2 bin 700 metrekarelik alanda tarihi dokuyu gün yüzüne çıkartarak, iskeleyi nostaljik hale getirdik. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine konu olan bu iskele ilimiz için önemli bir değerdir. Tahmil Tahliye İskelesi'nin ağırlığı 862 ton, kitlesi 201 metreküp olup uzunluğu da 90 metredir. İskele o zamanda 7 metre uzunluğunda 64 adet kazık çakılarak yapılmış. Yıllara meydan okuyup ayakta kalan bu tarihimize sahip çıktık. Özellikle iskele bölgesini 321 yıl öncesine göre dizayn ettik. Bartın çektirmesi, tersanelerimizden tarihi fotoğraflar, kütükleri getiren manda arabaları, tersanede çalışan usta figürleri ile 321 yıl öncesini yansıttık. Bunun yanı sıra Oturma alanları, yürüyüş alanı, 400 kişilik amfi, gıda satış stantları ile iskelemizi ve Yalı mevkiini hem yöre halkına hem de turizmin hizmetine açtık." dedi.

45 YIL SONRA BARTIN ÇEKTİRMESİ YALIDA

En son çektirmenin 45 yıl önce yapıldığını belirten Başkan Akın; "Kilometrelerce uzaklıktan mandaların çektiği arabalarla getirilen meşe ve kestane kütükleri Yalı mevkiindeki tersanelerde yapılan Bartın Çektirmesi yörede hatta, çevre bölgelerde üretilen ürünler bu çektirmelerle İstanbul'daki tüccarlara ulaştırılırdı. Ama daha 1970 yılından sonra saçtan yapılan gemilere yenik düşen ahşap Bartın Çektirmesi 1976 yılında sonra olarak 500 tonluk yapıldı. Biz Belediye olarak bu kültürü gelecek nesillere aktarmak için 45 yıl aradan sonra 12 metrelik bir çektirme indirdik. Heykelleri ve aydınlatmaları ile bu tarihi alanımıza çok daha güzel bir görünüm kazandırdık. Çok uzun yıllar Osmanlı'ya çektirme yapan şehrimiz için Yalı İskelesi çok önemli bir tarihi değere sahip. Bartın Belediyesi olarak bizlerde bu güzel alanı en eski haline çevirmeye çalıştık. Tarihi iskelede vatandaşlarımız hem nostalji yaşıyor hem de geçmiş yıllardaki sosyal yaşam ile ilgili bilgi edinebiliyorlar. Böylece gençlerimize geçmişimizi unutturmuyoruz." şeklinde konuştu.

İSKELEMİZ ÖNEMLİ BİR İHRACAAT MERKEZİYDİ

Başkan Akın bu iskelenin önemli bir ihracat iskelesi olduğunu belirterek; "Anadolu'nun çeşitli yörelerinden gelen sebze, meyve ve diğer gıda ürünleri, hatta Gerede'nin deri mamullerini iskelemizden çektirmelere yükleyerek İstanbul'a götürülür, İstanbul'dan da Gazyağı, şeker, tuz ve dokuma ürünlerini Bartın'a getirir, buradan da tüccarlar vasıtasıyla Anadolu'ya götürülerek bir ticari döndü olurdu. Bartın aynı zaman yumurta ihracatı yapılan bir iskele idİ. Hafta 1 Milyon yumurta ve canlı, cansız tavuk, çeşitli et ürünleri, sebze, meyve ve çeşitli mamuller Bartın Çektirmesi ile Romanya ve Bulgaristan ülkelerine ihracat edilirdi. Oradan da çeşitli Avrupa ülkelerine giderdi." açıklamasında bulundu.

Belediye Başkanı Akın; Bartın Irmağı'nın debisi düşük olduğundan yapılan ahşap ticaret gemileri denize kadar mandalarla çekilerek götürüldüğünden yapılan gemilere "Bartın Çektirmesi" adı verildiğini sözlerine ekledi.