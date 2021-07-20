Tartıştığı eniştesi tarafından silahla yaralandı

A.U, kanlar içerisinde yere yığılırken, S.D. olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan enişte S.D ise kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.