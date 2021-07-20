Tüp patladı, ev küle döndü

Edinilen bilgiye göre, Durhanlı köyünde Bünyamin Oktay'a (44) ait tek katlı evin bodrum katında katındaki tüp büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu çıkan yangın tek katlı evin tamamını sararken, evde bulunan anneleri Müşerref Oktay (65) güçlükle pencereden kendisi dışarı çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.