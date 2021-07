Türk Kızılay, Türkiye ve 21 ülkede kurban kesimlerine başladı

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "Kızılay Kurban Modeli" kapsamında veteriner hekimlerin seçtiği kurbanlıklar, modern kombinalarda, hijyenik şartlarda, vekalet sahiplerinin isimleri okunarak Kızılay ekipleri, din görevlileri ve noter eşliğinde bayramın ilk üç günü kesilecek.

Kurban kesimleri yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında, yurt dışında ise Balkanlar, Afrika, Asya ve Ortadoğu'daki 21 ülkede yapılırken, elde edilecek et ve et ürünlerinin dağıtımında afetlerden etkilenenlerle Kovid-19 salgını nedeniyle gelir kaybına uğrayan kişilere öncelik verilecek.

Kızılay, kurbanlıkların kesim işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında tespit edilen yaklaşık 2 milyon 200 bin ihtiyaç sahibine bu yıl da yardım elini uzatacak.

KURBAN ETLERİ KONSERVE YAPILACAK

Hisse karşılığı kavurma haline getirilen etlerden yapılacak kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kavurma konservesinin yanı sıra aşevlerinde de sıcak yemek olarak dağıtımlar yapılacak.

Kızılay, yurt dışında 21 ülkede kurbanlıkların kesimini gerçekleştirirken 2 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine kurban etlerini ulaştırmayı hedefliyor.

Kurbanlıklarını Kızılaya vekalet sahiplerine kesimi yapılan kurbanlar ile ilgili anlık olarak bilgi veren ekipler, kurban kesim aşamalarını ise videoyla kayıt altına alıyor.

"BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ DE VEKALET ALIYORUZ"

Türk Kızılay Genel Başkan Kerem Kınık, sosyal medya hesabından vekaletle kurban kesimine ilişkin paylaştığı mesajda, "Henüz Kurban vekaletini vermemiş olanlar için yurt içi kotamız doldu ancak yurt dışı kotamızda yüzde 10'luk bir müsaitlik var. Yemen, Arakan, Gazze, Somali, Sudan gibi kriz ve açlıkla boğuşan bölgeler için bayramın 1. günü de vekalet alıyoruz." ifadelerini kullandı.