Türk yetkililer her an yanımızda

Avusturya
'nın Salzburg
'a bağlı Hallein kasabasında önceki gün sele kapılan ve Avusturyalı komşuları tarafından kurtarılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftine SABAH ulaştı. Aslen Ordulu olan Salih Karaaslan, babasının 40 yıl önce Adapazarı'na göç ettiğini, sonrasında ise 15 yıldır eşi Ayşe Karaaslan ile birlikte yurt dışında yaşadığını söyledi. Ayşe Karaaslan "Komşularımız sayesinde ikinci bir hayatı yaşıyoruz. Konsolosluk ve Dışişleri Bakanlığımız aradı, 'Ne gerekiyorsa her şeyi yapmaya hazırız' dediler, bu felaketin etkisini hafifletmeye yetti. Türk yetkililer yanımızda" dedi.
'DEMİR ADAM'A TEŞEKKÜR
Öte yandan çifti boğulmaktan kurtararan Alex Eisenmann (48) ülkedeki Türkler tarafından kahraman ilan edildi. Türkler, Avusturyalının soyadının Türkçe anlamına atıfta bulunarak "Sen bizim demir adamımızsın" dedi. Eisenmann da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini aramasından çok mutlu olduğunu dile getirdi.