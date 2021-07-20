Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolü'nden şehit ailelerine bayram ziyareti

İl Protokolünün şehit aileleri ve gazilere gerçekleştirdiği Bayram ziyaretinin son durağı 2017 yılında Şırnak'ın Gabar Dağında PKK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in ailesi oldu.

Gerçekleşen ziyaretlerde Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, şehit ailelerine çiçek takdim ederken, şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan çocuklarını da kucaklayarak oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Şehit aileleriyle sohbet ederek yakın ilgi gösteren Vali Mahmut Çuhadar, "Şehitlerimizin geride kalan anne-baba eş ve çocukları ile kardeşleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kabristanı ile kıymetli şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyor, şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve Adıyamanlı hemşerilerimizin Mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularla kutluyorum"dedi. Şehit aileleri ise Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolünün ziyaretinden duydukları mutluluğu ifade ederek teşekkür ettiler.