Yüzmek için İznik Gölü'ne giren gencin cansız bedenine ulaşıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü'nde öğrenim gören 20 yaşındaki Ömer Tütüncü ve aynı sınıfta okuduğu Iraklı arkadaşı İbrahim Abdulsatdar Ahmet İznik ilçesine gelerek saat 14:00 sıralarında Göllüce Mahallesi Büyükburun mevkiinden serinlemek için göle girdi.

Tütüncü'yü arama çalışması başlatan jandarma botla gölü taradı. Gencin cansız bedenine ulaşıldı. Irak uyruklu İbrahim Abdulsatdar Ahmet ise arkadaşının ardından gözyaşı döktü.

Gölde açılan 2 genç bir süre sonra gözden kayboldu. Göl kenarındaki vatandaşların fark etmesi neticesi olay yerine Jandarma Bot Komutanlığına bağlı ekipler çağırıldı. Gençlerden biri gölden canlı çıkarılırken kayıp gençi bulmak için çalışmalar sürüyor.