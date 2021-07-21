100 kişilik ekip seferber oldu! Kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi, sırra kadem bastı





"ONUR NORMALDE DAĞ BAYIR GEZMEZ"

Onur'un babası Uğur Eker (44) ise, şu ifadeleri kullandı: "Kurban Bayramı günü kurban ellerinden kaçıyor. Dedesiyle birlikte onu kovalıyorlar. Onur o arada kayboluyor. Dedesi bulamıyor. Ondan sonra ilgili birimlere haber veriyorlar. Arama - kurtarma birimleri gelmiş. Şuan asker - polis herkes tarafından aranıyor. Bir iki yerde de görülmüş. Ben suya düştüğünden ya da kuyuya düşmesinden korktum. Çok şükür öyle bir şey yok. Şu an bekliyoruz. Onur normalde dağ bayır gezmez. Öyle hareketi falan da çok seven bir çocuk değildir. Ama akıllıdır, efendidir. 'Bir şeye kızdı, gitti' diye düşünsek kızdığı zaman gelir bize söyler. Biz konuşamayacağı insanlar değiliz, hep de öyle oldu ve konuştuk. Çok ilginç bir olay" diye konuştu.