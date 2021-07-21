100 kişilik ekip seferber oldu! Kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi, sırra kadem bastı

Son dakika haberleri: Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi olan Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur Eker ve dedesi, dün öğle vakitlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Dede Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti. Onur Eker ise, dağlık alanda koyunla birlikte kayboldu. Dede Zühtü Erdoğan, yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alamayınca polis ve jandarmaya haber verdi.
GENİŞ BİR EKİP ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR
Arama - kurtarma ekipleri, bayramın ilk günü saat 15.00'ten itibaren arama faaliyeti başlattı. Gece geç saatlere kadar süren aramalarda, kaybolan Onur Eker bulunamadı. Bayramın ikinci günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden arama çalışması başlatılırken, havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve drone kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetine rağmen Onur'un izine henüz rastlanılmadı. Bayramın ikinci gününde öğleden sonra özel harekat ekiplerinin de dahil olduğu arama faaliyetleri devam ediyor sürüyor.
"ONUR KOYUNUN PEŞİNE GİTTİ"
Kurbanlık koyunu kesmek için çıkardıklarında ellerinden kaçtığını anlatan dede Zühtü Erdoğan, "Koyun önce köyün içine girdi. Biz de Onur ile peşine düştük. Daha sonra ben arabayla takip ettim. Onur da arabaya bindi. Fakat hayvan yoldan çıkıp dağa kaçtı. Onur koyunun peşine gitti. Ben de onları takip ettim. Ama daha sonra kaybettim. Helikopter geldi, termal kamera ve dronelarla 100 kişilik arama - kurtarma ekibi arıyor" diye konuştu.
"ONUN ISRARLA BU KOYUNUN PEŞİNE GİDİŞİNE HAYRET ETTİM"
Birinci günün akşamında Çalseki köyünde görüldüğüne dair bir haber geldiğini belirten Erdoğan, "Koyun da bir ara görülmüş orada ama bu durumda koyunu görecek gözümüz yok. Ben onun ısrarla bu koyunun peşine gidişine hayret ettim. Gitmeseydi böyle olmayacaktı. Gittiği tepe evimize 5 - 6 kilometre uzaklıkta. Telefonundan bir ara annesini arayıp 'Kendimi kaybettim, bana konum at geleyim' demiş. Annesi de konum atmış ama irtibat kesiliyor. Çünkü telefonunun şarjı azmış ve kapanmış. Daha da bulamadık" dedi.
"ONUR NORMALDE DAĞ BAYIR GEZMEZ"
Onur'un babası Uğur Eker (44) ise, şu ifadeleri kullandı: "Kurban Bayramı günü kurban ellerinden kaçıyor. Dedesiyle birlikte onu kovalıyorlar. Onur o arada kayboluyor. Dedesi bulamıyor. Ondan sonra ilgili birimlere haber veriyorlar. Arama - kurtarma birimleri gelmiş. Şuan asker - polis herkes tarafından aranıyor. Bir iki yerde de görülmüş. Ben suya düştüğünden ya da kuyuya düşmesinden korktum. Çok şükür öyle bir şey yok. Şu an bekliyoruz. Onur normalde dağ bayır gezmez. Öyle hareketi falan da çok seven bir çocuk değildir. Ama akıllıdır, efendidir. 'Bir şeye kızdı, gitti' diye düşünsek kızdığı zaman gelir bize söyler. Biz konuşamayacağı insanlar değiliz, hep de öyle oldu ve konuştuk. Çok ilginç bir olay" diye konuştu.