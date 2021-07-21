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Giriş Tarihi: 21.7.2021

Acemi kasaplar acil servise, kaçan boğalar buldukları boş yere koştu

Acemi kasaplar acil servise, kaçan boğalar buldukları boş yere koştu
Kurban Bayramı'nın ilk gününde yine haber ajanslarına acemi kasap ve kaçan boğa haberleri yağdı. Yurt genelinde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 3 bin 40 kişi hastanelere başvurdu. Zonguldak'ta, kurban kesimi sırasında hayvan darbeleri ve bıçakla yaralanan 12 kişi, hastaneye başvurdu. Bir kişinin ise parmağı koptu. Doğu ve Güneydoğu'da 300'e yakın acemi kasap hastanelik oldu. Denizli'de kurban keserken kalp krizi geçiren Osman Korkmaz (53), hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul Zeytinburnu'nda kaçan boğanın kuyruğundan tutmaya çalışan bir vatandaşın onlarca kilometre sürüklendi.Şanlıurfa'da Gap Vadisi'nde kaçan bir boğa kendisini yakalamaya çalışan kişiyi boynuz atarak yaraladı.

Ziya RAMOĞLU- Mehmet YILDIRIM- Tuna ÇAM- Furkan NEHRİ- İlhan DEMİRCİOĞLU- Hüseyin CUMALI / SABAH
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Acemi kasaplar acil servise, kaçan boğalar buldukları boş yere koştu
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