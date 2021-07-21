Bağcılar'da korkunç olay! Alacak verecek tartışması cinayetle bitti

İstanbul Bağcılar'da alacak verecek meselesi cinayetle sonuçlandı. 27 yaşındaki Okan Alkan ile yanına araç ile gelen 5 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Okan Alkan tabancayla vurularak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayda silahı kullandığı tespit edilen ve Edirne'den yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanan şüpheli Mahir K.(23) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde 10 Temmuz günü gece saatlerinde meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre Mahir K. ile Okan Alkan arasında alacak verecek meselesi bulunuyordu. İkili olay günü buluşma ayarladı. Mahir K. 4 arkadaşı ile birlikte bir araca binip olay yeri adrese geldi.





KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI



Bir süre konuştular aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada iddiaya göre silah çeken Mahir K., Alkan'a doğru 5 el ateş etti. Ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlarda kameralara yansıdı. Ağır yaralanan Alkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.