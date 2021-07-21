Olay, Alanya Kalesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıktı.

Bunun üzerine sürücü aracını durdurarak indi,sürücü ile çevredekiler yangın söndürme cihazı ile alevlere müdahale etti. Ancak tüm çabalarına rağmen alevlerin büyümesine engel olamadı.

Alanya Kalesinde otomobil alev alev yandı | Video

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç kısa sürede söndürüldü. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.