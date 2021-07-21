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Giriş Tarihi: 21.7.2021 22:33

Alanya'da bir kişi denize kilim ile girince her kesi güldürdü

Alanya'da bir kişi denize kilim ile girince her kesi güldürdü

Antalya'nın Alanya İlçesine tatil yapmak için gelen bir kişi denize kilim ile girince vatandaşları güldürdü. plaj işletmecisi ise duruma tepki gösterdi.

Alanya İlçesine Kurban Bayramı dolayasıyla yerli tatilcilerin akınına uğradı. Tatilcilerin tercih ettiği sahillerden olan İncekum Plajı'nda bir vatandaşın denize kilim ile girip tekrar kilim ile çıkması görenleri güldürdü.

"DAHA NELER GÖRECEĞİZ"

Etrafında yüzenlere ve sahilde güneşlenenlere aldırmadan rahat tavırlarıyla kilim ile denizden çıkan vatandaşı cep telefonu ile kaydeden İncekum Plaj İşletmecisi Ahmet Erdoğan, duruma tepki gösterdi. Erdoğan, "Ne yapıyorsun Allah aşkına? Bu nasıl bir anlayış? Denizden bununla mı (kilim) çıkılır? Daha neler göreceğiz?" ifadelerini kullandı.

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Alanya'da bir kişi denize kilim ile girince her kesi güldürdü
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