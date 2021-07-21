Asena bebek hayata tutundu

Antalya
'da 3 yıl önce hayatlarını birleştiren Süleyman Gök (33) ile Kırgızistanlı Feride Eşmuratova Gök'ün (24) ilk bebekleri Ebrar Asena, 1.5 yıl içinde iki ameliyat geçirdi. Bebeğin anne karnında 6,5 aylıkken 12 parmak bağırsağı ve anüsünün olmadığını belirleyen doktorlar, ayrıca down sendromlu doğabileceğini anlattıklarında, genç çift büyük üzüntü yaşadı. Onay vermeleri halinde gebeliğin sonlandırılabileceği söylenen Gök çifti, bebeklerini her ne şekilde doğarsa doğsun kabul etmeye hazır olarak doğumu beklemeye başladı. Dünyaya geldikten sonra down sendromlu olmadığı belirlenen, ancak 12 parmak bağırsağı ve anüsü bulunmayan bebek, doğumdan 3 saat sonra ameliyata alındı. Kendi bağırsak dokusundan 12 parmak bağırsağı oluşturuldu. 2 ay sonra yapılan ameliyatta ise anüsü oluşturulan Ebrar Asena, artık sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Süleyman Gök, "Biz Allah'a inandık, doktorlarımıza güvendik" dedi.