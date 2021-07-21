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Giriş Tarihi: 21.7.2021 12:33

Babasından aldığı mesleği oğluna bıraktı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Babasından aldığı mesleği oğluna bıraktı

Bursa’da babasının çocuk yaşta başladığı bıçakçılık mesleğini uzun yıllardır sürdüren Yüksel Mertoğlu, aynı mesleği oğluna bıraktı. Kurban bayramı yoğunluğu nedeniyle baba ile oğlu aynı tezgahta ter döktü.

Dünyaya ün salmış Bursa bıçağını üreten sanatkarların dükkanları adeta dolup taştı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde babasının çocuk yaşta çırak olarak başladığı bıçakçılık mesleğini kendisi de çocuk yaşta devralan Yüksel Mertoğlu, iki nesil yetiştiren mesleğini oğlu Oğuz Mertoğlu'na bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun günler geçiren baba oğlu, omuz omuza vererek aynı tezgahta bıçak üretip bıçak biledi.



"MESLEĞİMİZ YİTİP GİTMESİ"

Gelişen teknonloji ile birlikte bir çok mesleğin yitip gittiğinin altına çizen Yüksel Mertoğlu, "Ben babamdan devraldığım ve evimi geçindirip çocuklarını büyüttüğüm bu mesleği çok seviyorum. Mesleğimizin teknolojiye yenilimesine gönlüm razı olmuyor. Bıçakçılık mesleğimi oğluma devretmeyi çok istiyordum. Oğlum da sağ olsun, ufak yaşlarından beri bu dükkanda çalıştı. İşe alıştı ve usta oldu. Baba mesleğimi oğluma bırakabildiğim için çok mutluyum" dedi.

"BU BAYRAM YÜZÜMÜZ GÜLDÜ"

Kısıtlamalarla geçen pandemi döneminde zorluklar yaşadıklarını ve ayakta durmayı başardıklarını belirten Oğuz Mertoğlu ise, "Ülke olarak zor günler geçirdik. Çok şükür aşılamalarla birlikte bu zor günleri geride bırakıyoruz. Bu Kurban Bayramı öncesi işlerimiz oldukça yoğun oldu. İşlere yetişmekte zorlandık ancak gece çok geç saatlere kadar çalışarak müşterilerimizi mağdur etmedik. Bayram öncesi yüzlerimiz güldü" dedi.

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Babasından aldığı mesleği oğluna bıraktı
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