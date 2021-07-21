Balıklıgöl doldu taşıdı

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsata çeviren yerli ve yabancı turistler, Şanlıurfa'yı ziyaret etti. Turistlerin kentteki en uğrak yeri Balıklıgöl oldu. Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl'ü ziyaret eden vatandaşlar, burada gölü dolaşarak kutsal olduğuna inanılan balıklara yem atıp dilek tuttu.