Balıklıgöl doldu taşıdı

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsata çeviren yerli ve yabancı turistler, Şanlıurfa'yı ziyaret etti. Turistlerin kentteki en uğrak yeri Balıklıgöl oldu. Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl'ü ziyaret eden vatandaşlar, burada gölü dolaşarak kutsal olduğuna inanılan balıklara yem atıp dilek tuttu.
Başta komşu iller olmak üzere yurdun birçok yerinden kente gelen ziyaretçiler, aileleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafları çektirerek Şanlıurfa gezilerini ölümsüzleştirdi. Aynzeliha Gölü'nde sandala da binen vatandaşlar gölde gezinti yaptı