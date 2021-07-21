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Giriş Tarihi: 21.7.2021 20:28

Balıklıgöl doldu taşıdı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Balıklıgöl doldu taşıdı

Şanlıurfa’nın önemli tarihi ve turistik mekânlardan biri olan Balıklıgöl, Kurban Bayramı dolayısıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayarak doldu taşıdı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsata çeviren yerli ve yabancı turistler, Şanlıurfa'yı ziyaret etti. Turistlerin kentteki en uğrak yeri Balıklıgöl oldu. Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl'ü ziyaret eden vatandaşlar, burada gölü dolaşarak kutsal olduğuna inanılan balıklara yem atıp dilek tuttu.

Başta komşu iller olmak üzere yurdun birçok yerinden kente gelen ziyaretçiler, aileleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafları çektirerek Şanlıurfa gezilerini ölümsüzleştirdi. Aynzeliha Gölü'nde sandala da binen vatandaşlar gölde gezinti yaptı

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Balıklıgöl doldu taşıdı
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