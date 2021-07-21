Başhekimlerden tatilcilere uyarı: Maskeden vazgeçmeyin

Koronavirüsle mücadele devam ederken delta varyantının etkisiyle vaka sayıları da artıyor. Uzun geçecek Kurban Bayramı
tatilinde maske, mesafe ve temizliğe dikkat çeken uzmanlar, her şeyin bitmediğini ve kurallara uymaya devam etmek gerektiğini söyledi. Uzmanlar, "Tokalaşma, öpüşme, sarılma gibi yakın temasla bulaşma oluyor. Pandemi bitmedi. Lütfen maskenizi çıkarmayın, mesafenizi azaltmayın, öpüşmeyin, sarılmayın, tokalaşmayın. Sevdiklerinizi bahçe, balkon, penceresi açılıp bol bol havalandırılmış evlerde ziyaret edin" uyarılarını sıraladı. İşte SABAH aracılığıyla çağrı yapan uzmanların görüşleri:
PİK NOKTASI YAŞAYABİLİRİZ
Gaziosmanpaşa EAH Başhekimi Doç. Dr. Hakan Başar:
Türkiye'de aşılama hızı
azaldı. Herkese
tatile gitmeden
önce
aşısını yaptırmasını öneriyorum. Delta varyantı
da var, Avrupa'da sayılar artıyor. Daha
önce de Avrupa'dan sonra bizde de pik
yaşandı, yine olabilir. Tatil yerlerinde maske
kuralına uyulmuyor. Sanki tatilde herkes
COVID değilmiş, PCR testleri yapılmış ve
negatif gelmiş gibi bir hava var. Maske mesafe
kurallarına uymalıyız. Birkaç hafta içinde
de pik noktasını yaşayabiliriz. Tatilcilere
denizde yüzmelerini öneriyorum, havuzlar
daha riskli.
KAPALI ORTAMDA MASKE
Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş:
İnsanlar aşı da olsalar, hastalığı geçirmiş de
olsalar geçirdikten sonra antikorları yüksek
de olsa ana şartların hepsine
sıkı sıkıya uymaları
lazım. Bunlar da çok
basit kurallar ve basit
kural- lar
deyip göz ardı etmemek lazım.
Toplandığımız ve kapalı ortamda
aynı havayı soluduğumuz,
maskelerimizi çıkardığımız
zaman hastalığın bulaşma
riski de artıyor. Bayramda da
bir araya gelip kalabalık ortamlarda
bulunacağız, bulaşma da
artacaktır.
TESİSLERDE HİJYENE DİKKAT
Kağıthane Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Keramettin Kurt:
Havuzlar doğru
klorlanmış ise virüs bulaşmaz, güneşlenirken
de sosyal mesafeye dikkat edilmeli.
Ortak kullanım alanlarında temastan sonra
elleri yıkamak ve dezenfekte
etmek gerekir.