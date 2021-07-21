Başkan Gültak’tan yalan habere tepki

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, adı geçen gazete ile birlikte, diğer bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında, 'Mersin'de vatandaşların itirazına rağmen AK Partili Akdeniz Belediye zabıta görevlilerinin baskısıyla 85 kişiden zorla bağış topladığı iddia edildiği' şeklinde yer alan yalan haber üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğduğunu söyledi.

Gültak, "Zira söz konusu haberde de açıkça belirtildiği üzere, Akdeniz Kaymakamlığı'nın aldığı kararla Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulmuş olup, bu komisyonda Akdeniz İlçe Müftülüğü, Akdeniz Belediye Zabıtası, İlçe Tarım ve Orman, İlçe Sağlık ve İlçe Çevre ve Şehircilik müdürlüklerinden birer temsilci yer almaktadır. Kaymakamlık öncülüğünde kurulan komisyonun aldığı kararlar gereğince, 'Ticari amaçla 5 adetten fazla hayvan satışı yapılan yerlerde 500 TL, hem satış hem kesim yapılıyorsa 800 TL, sadece kesim yapılıyor ise 500 TL veya sadece satış yapılıyor ise yine 500 TL ücret alınması" kararlaştırılmıştır. Bir kez daha vurgulamak gerekirse, tüm Türkiye'de uygulanan bu uygulama, Valilikler denetimi altında Kaymakamlık İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının aldığı kararlardır ve aynı şekilde uygulanmaktadır" dedi.