Bayramda A101 açık mı, kapalı mı? 20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı’nda A101 market çalışma saatleri...

Bayramın ikinci gününde açık olan marketler, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. A101 marketler zincirinin çalışma saatleri de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 21 Temmuz Çarşamba A101 açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı'nda marketler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte, A101 market çalışma saatleri ve bayram mesaisine ilişkin A101 tarafından yapılan açıklama...