Bayramda A101 açık mı, kapalı mı? 20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı’nda A101 market çalışma saatleri...

Bayramın ikinci gününde açık olan marketler, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. A101 marketler zincirinin çalışma saatleri de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 21 Temmuz Çarşamba A101 açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı'nda marketler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte, A101 market çalışma saatleri ve bayram mesaisine ilişkin A101 tarafından yapılan açıklama...
İslam alemi bayram coşkusunu yaşarken market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. En yakın zincir marketten alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bayramda marketlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Bayramda zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.
A101 market Kurban Bayramı'nın birinci kapalı olacak ancak bölgesel değişiklikler söz konusu olabilir. A101 bayramın ikinci günü ise saat 11:00'dan sonra hizmet vermeye başlayacak.
ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?
ŞOK marketler Kurban Bayramı boyunca açık olacak ve hizmet verecekler.
Bayramda marketler açık olacak. BİM, ŞOK, Migros, A101 marketlerin çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösteriyor.
Normal düzende marketler şu şekilde çalışıyor;
BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00
ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00
A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.
Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.
Marketler, Kurban Bayramı tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek. Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, bayramın 1. günü marketlerin öğle saatlerinde açılması bekleniyor.