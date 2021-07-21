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Giriş Tarihi: 21.7.2021 08:30

Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramın ikinci günü AVM'ler açık mı, çalışıyor mu? Bayram tatilinde alışveriş merkezleri kaçta açılıyor?

Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramın ikinci günü AVM'ler açık mı, çalışıyor mu? Bayram tatilinde alışveriş merkezleri kaçta açılıyor?

Dini bayramların resmi tatil olması hasebiyle, bu tarihlerde AVM, eczane, kargo, banka gibi işletmelerin faalyiet durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle de pek çok işletmeyi içinde barındıran AVM çalışma saatleri ve çalışma durumu merak ediliyor. Peki, AVM'ler bugün açık mı, bayramın ikinci günü AVM'ler çalışıyor mu? İşte, AVM çalışma saatleri 2021 ve "AVM'ler bayramda açık mı?" sorusunun yanıtı...

AVM çalışma saatleri, her resmi tatilde olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da merak ediliyor. AVM'de işi olan vatandaşlar, "Bayramda avmler açık mı, kapalı mı" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bayramın, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günü AVM'lerin çalışma saatleri farklılık gösteriyor. Peki AVM'ler bayramda açık mı saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte, 21 Temmuz AVM çalışma saatleri...

AVM'LER BAYRAMDA AÇIK MI?

AVM'ler Kurban Bayramı süresince açık olacak. Alışveriş merkezleri bayramın ilk gününe özel daha geç saatlerde açılabiliyor. AVM'nin çalışma saatlerini müşteri hizmetlerini arayarak veya internet sitesini ya da sosyal medya hesaplarını inceleyerek öğrenebilirsiniz.

AVM'LER BAYRAMDA AÇIK MI SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Kurban Bayramı'nın diğer günleri ise AVM'ler normal çalışma saatlerine geri dönüyor. Sabah 10:00'da açılan AVM'ler akşam 22:00'ye kadar hizmet veriyor.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

AVM'ler saat 10.00'da açılıyor, 22.00'da kapanıyor.

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Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramın ikinci günü AVM'ler açık mı, çalışıyor mu? Bayram tatilinde alışveriş merkezleri kaçta açılıyor?
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