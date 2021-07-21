Bayramda kargoların çalışma durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Resmi tatillerde ve Pazar günleri hizmet vermeyen Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat, PTT Kargo bayramda çalışıp çalışmadığı sorgulanıyor. Normalde kargoların gün boyu çalışırken bugün bayram dolasıyla kargoların çalışma durumu şirketlerden gelen açıklamalarla belli oldu. Peki, Bayramda kargolar açık mı kapalı mı? Bugün kargolar çalışıyor mu, Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat kargo açık mı?
BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk gelirken bugün bayramda kargolar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Kurban Bayramı günü kargo firmaları çalışmalarına genellikle ara verirlerken detaylar şöyle;
KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak kargolar, arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.
Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
PTT KARGO KURBAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞACAK MI?
PTT Kargo, Arife günü yarım gün yani saat 09:00 ile 12:30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT şubeleri ve kuryeleri Kurban Bayramı'nda hizmet veremeyecek.
YURTİÇİ KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?
Yurtiçi Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir
MNG KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?
MNG Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.
SÜRAT KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?
Sürat Kargo, yayımladığı duyuruda arefe günü normal mesainin devam edeceği, bayram günlerinde ise kapalı olunacağı bilgisini aktardı.
ARAS KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?
Aras Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise yarım gün hizmet vermektedir.