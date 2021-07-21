Bayramda yine acı tablo: 4 ölü, 24 yaralı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurdun çeşitli yerlerinde çok sayıda trafik kazası yaşandı.
Mardin
'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Mazıdağı ilçesindeki kırsal Gürpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
BABA ÖLDÜ, AİLESİ YARALANDI
Antalya
'da ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada baba öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı. Kaza, Antalya Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat
istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Nevzat Demir'in kullandığı araç Aksaz kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Nevzat Demir, Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Özlem Demir, Erva Demir ve Emir Demir Manavgat'ta bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.
Diyarbakır
'da hafif ticari otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza, Bağlar ilçesinde meydana geldi. Celal Korhan yönetimindeki araç, ara sokaktan çıkan sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobille çarpışıp takla attı. Kazada Korhan, hayatını kaybetti, diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Erzurum'da kurbanlık taşıyan kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Samsun'da ise yoldan çıkan hafif ticari aracın su kanalına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.