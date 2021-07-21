Bir kişiyi bıçakla yaralayan şahsa linç girişimi

İznik İlçesi Göllüce mahallesinde Güleç Güleç ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında yan baktın meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Güleç Güleç, bacağından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Bunun üzerine öfkelenen Göllüce mahallesi sakinleri, Yenişehir ilçesinden geldiği öğrenilen bıçaklı saldırganı linç etmek istedi.