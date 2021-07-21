İznik İlçesi Göllüce mahallesinde Güleç Güleç ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında yan baktın meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Güleç Güleç, bacağından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Bunun üzerine öfkelenen Göllüce mahallesi sakinleri, Yenişehir ilçesinden geldiği öğrenilen bıçaklı saldırganı linç etmek istedi.
Bir kişiyi bıçakla yaralayan şahsa linç girişimi | Video
ZANLI EVE SIĞINDI, MAHALLELİ ABLUKAYA ALDI
Öfkeli kalabalığın elinden kurtulan zanlı, bir eve sığındı. Mahalleli saldırganın sığındığı evi ablukaya aldı. Yaşanan olayla üzerine Göllüce mahallesine çok sayıda Jandarma ekibi sevk edildi. Saldırganı saklandığı evden almak isteyen Jandarma Ekiplerinin, öfkeli kalabalığı evin çevresinden uzaklaştırmaya çalıştığı öğrenildi. Bacağından yaralanan Güleç Güleç ambulansla hastaneye kaldırılırken, öfkeli mahallelinin evin çevresinden ayrılmadığı Jandarmanın olayları yatıştırmaya çalıştırdığı bildirildi.