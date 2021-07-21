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Giriş Tarihi: 21.7.2021 22:27 Son Güncelleme: 21.7.2021 22:34

Bir kişiyi bıçakla yaralayan şahsa linç girişimi

REMZİ YILMAZ
Bir kişiyi bıçakla yaralayan şahsa linç girişimi

Bursa’da yan baktın meselesi yüzünden çıkan kavgada bir şahıs, 41 yaşındaki Güleç Güleç isimli bir kişiyi bacağından yaraladı. Bunun üzerine öfkelenen mahalle sakinleri, bıçaklı saldırganı linç etmeye çalıştı. Yaralanan saldırgan, bir eve sığındı. Olay yerine çok sayıda Jandarma ekibi sevk edildi. Öfkeli kalabalık saldırganın evden çıkarılmasına müsaade etmiyor.

İznik İlçesi Göllüce mahallesinde Güleç Güleç ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında yan baktın meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Güleç Güleç, bacağından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Bunun üzerine öfkelenen Göllüce mahallesi sakinleri, Yenişehir ilçesinden geldiği öğrenilen bıçaklı saldırganı linç etmek istedi.

Bir kişiyi bıçakla yaralayan şahsa linç girişimi | Video

ZANLI EVE SIĞINDI, MAHALLELİ ABLUKAYA ALDI

Öfkeli kalabalığın elinden kurtulan zanlı, bir eve sığındı. Mahalleli saldırganın sığındığı evi ablukaya aldı. Yaşanan olayla üzerine Göllüce mahallesine çok sayıda Jandarma ekibi sevk edildi. Saldırganı saklandığı evden almak isteyen Jandarma Ekiplerinin, öfkeli kalabalığı evin çevresinden uzaklaştırmaya çalıştığı öğrenildi. Bacağından yaralanan Güleç Güleç ambulansla hastaneye kaldırılırken, öfkeli mahallelinin evin çevresinden ayrılmadığı Jandarmanın olayları yatıştırmaya çalıştırdığı bildirildi.

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Bir kişiyi bıçakla yaralayan şahsa linç girişimi
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