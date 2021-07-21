Boşanmak isteyen eşini öldürdü

Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde Kader K., 1 yıl önce evlendiği Cüneyt K.'den 5 ay önce boşanmak istedi. Kader K., bu süreçte ayrı evde yaşamaya başladı. İddiaya göre Cüneyt K., barışmak istediği Kader K. ile konuşmak için önceki gece evine gitti. Cüneyt K. ile barışma teklifini kabul etmeyen Kader K. arasında tartışma çıktı. Cüneyt K., yanında getirdiği bıçakla Kader K.'nin boğazını kesti. Kader K., kanlar içinde yere yığılırken, Cüneyt K. ise polisi arayıp, kendisini ihbar etti. Kader K. yaşamını yitirirken Cüneyt K., kasten öldürme suçundan tutuklandı.