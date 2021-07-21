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Giriş Tarihi: 21.7.2021 09:00 Son Güncelleme: 21.7.2021 09:02

Bugün bayramın ikinci günü bankalar açık mı, kapalı mı? 20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramında bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

Bugün bayramın ikinci günü bankalar açık mı, kapalı mı? 20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramında bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde banka çalışma saatleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Banka şubelerinden para çekme- yatırma, hesap açma gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, İNG, İş Bankası gibi bankaların çalışma durumu hakkında güncel bilgilere erişmeye çalışıyor. Her yıl Kurban Bayramı’nda resmi tatil uygulanırken bankaların çalışmadığı biliniyor. Buna göre; Peki Bugün bankalar açık mı? 20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramında bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte banka çalışma saatleri ve ayrıntıları…

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlarken banka çalışma saatleri merak ediliyor. Resmi tatillerde hizmet vermeyen bankaların bayramda çalışıp çalışmadığı sorgulanıyor. Normalde bankalar arefe günü yarım gün çalışırken bayramda bankaların açık olmadığı biliniyor. Buna göre; Bugün bankalar açık mı? 20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramında bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte bankaları çalışma durumu

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Banka çalışma saatleri Kurban Bayramı'nda araştırılan konular arasında bulunuyor.

20-21-22-23 Temmuz KURBAN BAYRAMINDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 20 Temmuz bayramın ilk günü olmasıyla birçok kurum kapalı olacak. Kurban Bayramında bankalar çalışmayacak. Bayram haftası boyunca bayram tatili ardından da hafta sonu geleceği için bankalardaki bir sonraki işlem günü 26 Temmuz 2021 Pazartesi olacak.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Bayramda bankalar kapalı olacak.

BAYRAM TARİHLERİ

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

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Bugün bayramın ikinci günü bankalar açık mı, kapalı mı? 20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramında bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?
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