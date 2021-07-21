Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı tatilinde eczaneler açık mı, kapalı mı?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı idrak edilecek. 4,5 gün sürecek resmi tatil sürecinde eczaneler de çalışma yönetmeliğine uyacak Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Bayramda eczaneler nöbet usulüne göre çalışacak.

Eczaneler pazar günleri ve resmi tatillerde nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.

Eczaneler resmi tatillerde nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

Kurban Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.