Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 20-21-22-23 Temmuz 2021 Bayramda (Kurban Bayramı'nda) eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczaneler açık mı?

Bayram dolasıyla gündemde yer alan eczane çalışma saatleri merak ediliyor. Normalleşmenin üçüncü aşaması devam ederken bayramda eczaneler açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Normalde eczaneler arefe günü yarım gün çalışırken bayramda eczanelerin nöbetçi sisteme göre çalıştığı biliniyor. Peki Bugün ve yarın eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramında eczaneler çalışıyor mu? İşte eczane çalışma saatleri

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.

BAYRAMDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı boyunca eczaneler açık değil. Eczaneler nöbetçi sisteme göre çalışacak.