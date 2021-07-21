Bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 21 Temmuz bayramda hastaneler çalışıyor mu? İşte hastanelerin çalışma saatleri 2021

Hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Arefe günü öğleden sonra bankalar, noterler, PTT'ler kargolar ve daha birçok alan kapalı olacak. Peki, hastaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı? 21 Temmuz bayramda hastaneler çalışıyor mu? İşte detaylar;

SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER AÇIK MI?

Sağlık Ocakları bayram süresi boyunca hizmet veremeyecek. Peki, bayramda hastaneler açık olacak mı, bugün açık mı?

İşte detaylar;