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Giriş Tarihi: 21.7.2021 11:09

Bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 21 Temmuz bayramda hastaneler çalışıyor mu? İşte hastanelerin çalışma saatleri 2021

Bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 21 Temmuz bayramda hastaneler çalışıyor mu? İşte hastanelerin çalışma saatleri 2021

Bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Arefe günüyle beraber 4.5 günlük resmi tatilde pek çok alanda hizmet verilmiyor. Banka, noter, kargo gibi pek çok alanın kapalı olduğu bayramda hastaneler ve sağlık ocakları durumu merak ediliyor. Peki, Bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 21 Temmuz bayramda hastaneler çalışıyor mu? İşte hastanelerin çalışma saatleri 2021

Hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Arefe günü öğleden sonra bankalar, noterler, PTT'ler kargolar ve daha birçok alan kapalı olacak. Peki, hastaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı? 21 Temmuz bayramda hastaneler çalışıyor mu? İşte detaylar;

SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER AÇIK MI?

Sağlık Ocakları bayram süresi boyunca hizmet veremeyecek. Peki, bayramda hastaneler açık olacak mı, bugün açık mı?

İşte detaylar;

Hastaneler de diğer kamu kurumlarında olduğu gibi bugünlerde çalışmayacak.

Ancak acil bölümü yine hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.

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Bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 21 Temmuz bayramda hastaneler çalışıyor mu? İşte hastanelerin çalışma saatleri 2021
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