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Giriş Tarihi: 21.7.2021 09:23

Bugün PTT, noter açık mı? Bayramın ikinci günü PTT, noter çalışıyor mu ve nöbetçi noter var mı?

Bugün PTT, noter açık mı? Bayramın ikinci günü PTT, noter çalışıyor mu ve nöbetçi noter var mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başladı. Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmadığı bilinirken PTT ve noterde işleri olan vatandaşlar bayramda PTT, noter açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Noterler Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalıştığı, Adalet Bakanlığı personellerinin ise idari izin ve resmi tatil dolayısıyla çalışmadığı biliniyor. Bu bilgiler ışığında Bugün PTT, noter açık mı? Bayramın ikinci günü PTT, noter çalışıyor mu ve nöbetçi noter var mı? İşte yanıtı…

Kamu kurum kuruluşlarından biri olan PTT ve noter çalışma durumu bayram dolasıyla merak ediliyor. Normal şartlarda resmi tatillerde kamu kurumları çalışmazken özel sektör belli zamanlarda çalışıyor. Kamu hizmeti sunan ve Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olan PTT, noter çalışıyor mu ve nöbetçi noter var mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki Bugün PTT, noter açık mı? Bayramın ikinci günü PTT, noter çalışıyor mu ve nöbetçi noter var mı?

BUGÜN PTT, NOTER AÇIK MI?

Noterler Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalıştığı, Adalet Bakanlığı personellerinin ise idari izin ve resmi tatil dolayısıyla pazartesi günü mesaide olmayacak olması, noterlerin Kurban Bayramının sona ermesinin ardından çalışmaya başlaması anlamına gelecek.

BAYRAMDA PTT, NOTER, BORSA RESMİ DAİRELER ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı tatil olduğu için PTT, noter, borsa resmi daireler çalışmıyor. Dolayısıyla noterlerin Kurban Bayramı sonuna kadar açık olmayacağı biliniyor.

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Bugün PTT, noter açık mı? Bayramın ikinci günü PTT, noter çalışıyor mu ve nöbetçi noter var mı?
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