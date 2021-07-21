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Giriş Tarihi: 21.7.2021

Cizre, 49.1 derece sıcaklık ile Türkiye rekoru kırdı

ABİDİN YEL
Cizre, 49.1 derece sıcaklık ile Türkiye rekoru kırdı
Şırnak'ın Cizre ilçesi dün, 49.1 ile Türkiye'de bu güne kadar ölçülen en sıcak günü yaşadı.
Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıcaklık rekorunun kırıldığını bildirdi. İlçede gün içerisinde termometre 49.1 dereceyi gösterdi. Türkiye'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık rekoru 49 derece ile yine Cizre ilçesinde ölçüldü. Vatandaşların nefes almakta zorlandığı ilçede dün termometreler 49.1 dereceyi gösterdi. Cizre ilçesi, bugün yapılan ölçümlerle rekorunu 0.1 derece yükselterek 49.1 ile şu ana kadar Türkiye'de kaydedilen en yüksek sıcaklık değerine ulaştı.
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Cizre, 49.1 derece sıcaklık ile Türkiye rekoru kırdı
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