Denize girenlerin çantalarını çaldılar!

İstanbul Polisi; Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde bir plajda denize giren vatandaşların çantalarını çalan iki yankesiciyi yakaladı. Yankesicilerin çantaları çaldıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.





İstanbul'da denize girenlerin çantalarını çalan hırsızlar kamerada

N.T. ve E.T. isimli yankesiciler son olarak A.B. isimli kadın mağdura ait olan ve içerisinde bin dolar değerinde kol saati ve 120 lira nakit para bulunan çantayı çaldı. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan iki yankesici Esenler'de gözaltına alındı. Benzer suçlardan ötürü çok sayıda suç kayıtları bulunan ve çok sayıda kişiyi aynı yöntemle mağdur ettikleri iddia edilen şüpheliler hakkında "Açıktan Hırsızlık" suçundan yasal işlem yapıldı ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.