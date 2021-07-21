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Giriş Tarihi: 21.7.2021 10:31 Son Güncelleme: 21.7.2021 11:02

Denize girenlerin çantalarını çaldılar!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Denize girenlerin çantalarını çaldılar!

İstanbul Polisi; Silivri Mimar Sinan Mahallesi’nde bir plajda denize giren vatandaşların çantalarını çalan iki yankesiciyi yakaladı. Yankesicilerin çantaları çaldıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Polisi; Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde bir plajda denize giren vatandaşların çantalarını çalan iki yankesiciyi yakaladı. Yankesicilerin çantaları çaldıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul'da denize girenlerin çantalarını çalan hırsızlar kamerada

N.T. ve E.T. isimli yankesiciler son olarak A.B. isimli kadın mağdura ait olan ve içerisinde bin dolar değerinde kol saati ve 120 lira nakit para bulunan çantayı çaldı. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan iki yankesici Esenler'de gözaltına alındı. Benzer suçlardan ötürü çok sayıda suç kayıtları bulunan ve çok sayıda kişiyi aynı yöntemle mağdur ettikleri iddia edilen şüpheliler hakkında "Açıktan Hırsızlık" suçundan yasal işlem yapıldı ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Denize girenlerin çantalarını çaldılar!
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