EİD MUBARAK VE EİD AL HADHA NE DEMEK?

Kurban Bayramı mesajları paylaşılırken Sosyal medyada yayılan Eid Mubarak ve Eid Al Hadha nedir, ne demek sorusuna yanıt aranıyor. Arapça bayram kutlamaları için kullanılan bir kalıp olan Eid Mubarak tüm dünyada yaşayan Müslümanlar tarafından kullanılan "kutsanmış bayram" ya da "bayram" anlamında kullanılan bir terimdir.

EİD MUBARAK VE EİD AL HADHA NEDİR?

Eid mübarek teriminin kullanımındaki amaç; hangi ırk ve ülkeden olursa olsun tüm Müslümanların ortak bir terim üzerinden ortak olan dini bayramlarını aynı kelime ile kutlayarak büyük bir bütünlük oluşturmasıdır.

EİD MUBARAK VE EİD AL HADHA ETİKETLİ BAYRAM MESAJLARI

Allah; sağlık, birlik ve dirlik içinde nicelerine kavuşmayı nasip etsin.#EidMubarak

Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. #EidMubarak

Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. #EidMubarak