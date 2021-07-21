Kurban Bayramı 2021 yılında 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak ediliyor. Bu mübarek günün gelmesiyle birlikte, resimli Kurban Bayramı mesajları ve sözleri yine gündem oldu. Anneye, babaya, kardeşe, sevgiliye bayram mesajı göndermek isteyenler, en güzel ve en değişik bayram mesajları ile sözlerini araştırıyor. Haberimizde yer alan Kurban Bayramı mesajları kısa, uzun ve resimli seçenekleri arasından en beğendiğinizi yakınlarınıza gönderebilir, bayram mesajları ile onlara hayırlı bayramlar dileyebilirsiniz. İşte, en samimi bayram mesajı ve sözleri...

2021 KURBAN BAYRAM MESAJLARI - HAYIRLI BAYRAMLAR!

Tüm yürekler sevinç dolsun umutlar gerçek olsun acılar unutulsun dualarımız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Ya Rabbi Hz. İsmail teslimiyetini bizlere nasip eyleyip cehennem ateşinden azad eyle. "Ey kapıları açan Allah'ım! Bizim için en hayırlı kapıyı aç. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

EN ANLAMLI BAYRAM MESAJLARI

Manevi iklimi gönül dünyamızda yaşatan kurban bayramımızı en kalbi duygularımla kutluyor, size ve ailenize hayır ve güzellikler diliyorum.

Bir tebessüm, biraz sevgi ve paylaşma heyecanı ile değişir dünya. Bayramlarımız tüm İslam coğrafyasına hayır ve güzellikler getirsin. Biraz tebessüm, biraz sevgi ve paylaşma heyecanı ile... Sevgiler.

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı Bayramlar.

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

KISA VE ÖZ BAYRAM MESAJLARI

Tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Hatırlamanın ve paylaşmanın insanlar üzerindeki etkisinde manevi rolü olan bayramınızı en içten duygu ve hassasiyetlerimle kutlarım. Kurban bayramınız mübarek olsun.

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN

Kurban Rabbimizden gelip yine ona gideceğimizi bizlere anlatan bir güzelliktir. Bu güzelliği yaşamımıza yansıtmak dileğiyle, hayırlı bayramlar dilerim.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan peygamberin şefaati hürmetine Kurban Bayramınızı kutlarım.

SEVGİLİYE BAYRAM MESAJI

Kurban Bayramın çok mutlu geçsin aşkım. Dilekler sana, dualar senin için.

Her günümüzde aşkla yan yana olmak dileğiyle, Kurban Bayramın kutlu olsun hayatım.

Senin sevgin bana her gün ayrı bir sevinç sebebi aşkım. Kurban Bayramın kutlu olsun.

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