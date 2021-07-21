Evli kadını tacize 4,5 yıl hapis istemi

İstanbul'da yaşayan Demet N. adlı kadın, tanımadığı bir numaradan gelen mesajlarla neye uğradığını şaşırdı. WhatsApp uygulaması üzerinden gelen mesajlar ile taciz edilen Demet N, savcılığa ihbarda bulunarak şikayetçi oldu. Demet N'nin şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli hakkında 4,5 yıl hapis cezası talep edildi.



İddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: Geçtiğimiz yıl 10 Temmuz'da gece saatlerinde eşiyle birlikte Bağcılar'daki evlerinde bulunan Demet N, şüpheli Ersin Ş'nin adına kayıtlı telefon numarasından arandı. Demet N'nin saatin geç olması ve numarayı tanımadığı için aramaya cevap vermedi. İş başvurusu yapmış olduğu yerlerden dönüş olabileceğini düşünen Demet N, aynı günün sabahından telefon numarasını aradı.



Telefonu açan şüpheli Ersin Ş', Demet N'ye kendisini tanıyormuş gibi konuşarak WhatsApp uygulamasındaki fotoğrafının çok güzel olduğunu, güzel güldüğünü söyledi. Demet N. ise kendisini tanımadığını, evli olduğunu ve konuşmak istemediğini söyledi. Ancak şüpheli Ersin Ş. eylemlerine devam etti. Demet N'nin Ersin Ş'yi engellemesi üzerine bu kez "Engeli kaldırır mısınız", "Lütfen neyden çekiniyorsun, telefonun çekmiyor kaldır anlat oradan bir gülmeni gördük" şeklinde mesajlara göndermeye devam etti.



Demet N'nin şüpheliden şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.



Şüpheli Ersin Ş'nin poliste alınan ifadesinde Demet N'yi aradığı telefon hattının kendi üzerine kayıtlı olduğunu, hattı 1 sene önce açtırdığını ancak açık kimlik ve iletişim bilgisini bilmediği öğrenildi. Başka bir arkadaşına kullanması için hattı verdiğini iddia eden Ersin Ş, arkadaşıyla uzun süredir görüşmediklerini, faturasını ödemeyince bahse konu telefon hattını kapattırdığını ileri sürdü.



Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ersin Ş. hakkında 'elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan 4,5 yıla kadar hapsi talep edildi.