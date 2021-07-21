Giresun'da kamyonet uçuruma devrildi! 1 ölü, 10 yaralı

1 KİŞİHAYATINI KAYBETTİ, 10 KİŞİ YARALANDI

Çevredekiler tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yolculardan Pelin Kandemir, olay yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yolcularının Bursa'dan Giresun'a tatile geldiği belirtilen; bir çocuğun öldüğü minibüs kazasıyla ilgili olarak soruşma başlatıldı.