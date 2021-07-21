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Giriş Tarihi: 21.7.2021

Göbeklitepe’nin anası unutulmuyor

Göbeklitepe’nin anası unutulmuyor

Göbeklitepe’yi, bulup ortaya, çıkartarak insanlık tarihine kazandıran Alman bilim insanı Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 7’nci yılında anılıyor

Göbeklitepe'yi bulup ortaya çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 7. yılında anılıyor.
"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinin ortaklaşa yaptığı yüzey araştırmasıyla gündeme geldi. 1994'te bölgeyi ziyaret eden Prof. Dr. Klaus Schmidt ise Göbeklitepe'deki üst kısımları görünen taşların neolitik döneme ait olduğunu fark etti. Kazılardaki buluntulara göre, insanoğlunun avcı-toplayıcı bir yaşam tarzından yerleşik hayata geçtiği, bu dönemde insanların mütevazı ve basit bir yaşam tarzıyla yetinmemiş oldukları, aksine görkemli bir evre yaşadıkları şeklinde yorumlandı. Göbeklitepe 2011'de UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ne alındı.
Prof. Dr. Schmidt, tatil için gittiği Almanya'da 20 Temmuz 2014 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti. Ancak Şanlıurfa'da hiç unutulmadı.

BÜYÜK EMEK VERDİ
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Buraya çok büyük bir emek verdi. Bu nedenle ben Klaus Schmidt için diyorum ki 'Buranın annesi odur.' Çünkü buranın ortaya çıkmasına o neden olmuştur. Onun ölüm yıl dönümünde bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi. Göbeklitepe'nin bulunduğu arsanın sahibi Mahmut Yıldız da "Burada işçi gibi çalışırdı. Kafasına puşi takardı" diye konuştu.

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Göbeklitepe’nin anası unutulmuyor
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