Göbeklitepe’nin anası unutulmuyor

Göbeklitepe'yi bulup ortaya çıkaran Prof.
Dr. Klaus Schmidt
, vefatının
7. yılında anılıyor.
"Tarihin sıfır noktası"
olarak nitelendirilen
Göbeklitepe, ilk kez 1963'te
İstanbul ve Chicago üniversitelerinin
ortaklaşa yaptığı
yüzey araştırmasıyla
gündeme geldi. 1994'te
bölgeyi ziyaret eden Prof.
Dr. Klaus Schmidt ise
Göbeklitepe'deki üst kısımları
görünen taşların neolitik
döneme ait olduğunu
fark etti. Kazılardaki buluntulara
göre, insanoğlunun
avcı-toplayıcı bir yaşam tarzından
yerleşik hayata geçtiği,
bu dönemde insanların
mütevazı ve basit bir
yaşam tarzıyla yetinmemiş
oldukları, aksine görkemli
bir evre yaşadıkları şeklinde
yorumlandı. Göbeklitepe
2011'de UNESCO Dünya
Kültür Miras Geçici
Listesi'ne alındı.
Prof. Dr. Schmidt, tatil
için gittiği Almanya
'da 20
Temmuz 2014 tarihinde
geçirdiği kalp krizi sonucu
61 yaşında hayatını kaybetti.
Ancak Şanlıurfa
'da hiç
unutulmadı.
BÜYÜK EMEK VERDİ
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Buraya çok büyük bir emek verdi. Bu nedenle ben Klaus Schmidt için diyorum ki 'Buranın annesi odur.' Çünkü buranın ortaya çıkmasına o neden olmuştur. Onun ölüm yıl dönümünde bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi. Göbeklitepe'nin bulunduğu arsanın sahibi Mahmut Yıldız da "Burada işçi gibi çalışırdı. Kafasına puşi takardı" diye konuştu.