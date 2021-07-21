Hurda dükkanında yangın

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Hürriyet mahallesinde Ömer Yüksel Caddesinde bulunan bir hurda dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hurda dükkanında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, dumanların yükselmesine neden oldu. Çevrede bulunan evlerde oturan mahalle sakinleri dumandan rahatsız olurken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek, hurdalık alanda çıkan yangına müdahale etti.

Küçük patlamaların yaşandığı ve kara dumanların yükseldiği yangında vatandaşlar panik yaşadı.