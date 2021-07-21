İki saatlik yaşam savaşına 14 yıllık hukuk mücadelesi

İstanbul
, Sancaktepe
'de yaşayan Mehmet ve Serfinaz Yılgın çiftinin 2007'de Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen çocukları Umut Can Yılgın 32 haftalıkken sezaryenla dünyaya geldi. Baba Yılgın, erken doğuma rağmen umut Can'ın iki saat kuvöze alınmadığını, oksijensiz kdığını öne sürdü. Aile savcılığa şikâyette bulundu ancak soruşturma izni vermedi. Ailenin açtığı tazminat davası zaman aşımı nedeniyle reddedildi. Baba Danıştay'ın hak ihlali kararı üzerine yeniden yapılan yargılamada mahkeme davayı reddetti. Baba Yılgın istinafa başvurdu. Baba Yılgın, "Çocuğumun hayatını çaldılar. Her gün pencereden mahallede top oynayan çocukları izliyor. Oğlum 2 saatlik yaşam savaşını kazandı, ben 14 yıl önce başlattığım haklı hukuk mücadelemi kazanamadım" dedi.