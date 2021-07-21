İstanbul'da lüks siteyi taradılar!



YÖNETİM, TEHDİT EDEN KİŞİLER İLE ANLAŞTI İDDİASI

Sözlerine devam eden Garan, "Bu olaylar sonrası aradan yaklaşık 3 ay geçiyor ve kurşunlanma olayı yaşanıyor. Sonrasında bize söylenen geçtiğimiz aylarda kiracıları tehdit eden kişiler ile dükkanları kurşunlayanlar aynı kişiler. Anlatılana göre, kurşunlama olayına karışan kişilerle yönetim kiracıları vazgeçirmek üzere anlaşmış. Yönetimden ödeme alamamışlar. Gözdağı vermek için de dükkanları kurşunluyorlar. 15 el kurşun atılıyor. Bu konu üzerine yönetime aylardır sorular soruyoruz fakat ne telefonlara çıkıyorlar ne de bizi muhatap alıyorlar" diye konuştu.