İtfaiye merdiveni yangın için değil leylek için havalandı





Yavru leyleklerin ilk olarak kanatlarını, daha sonra ise diğer eklem bölgelerini kontrol eden Özdemir, üç leyleğinde oldukça sağlıklı olduğunu belirledi. Leyleklerin daha uçma çağına gelmediği için uçmadığını ifade eden Özdemir, yavruların sağlıklı olmasının leylek popülasyonu adına mutlu edici olduğunu söyledi.