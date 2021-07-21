Kadın konukevlerinden kanser tedavisi gören çocuklara bayram hediyesi

81 ildeki kadın konukevlerinde hizmet alan kadınların ekonomik hayata katılımları konusunda bilgi ve beceri kazanmaları, toplumsal ve ekonomik alanda güçlenmeleri, daha nitelikli işlerde yer almaları ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Bakanlık, onlara mesleki beceriler kazandırmak için de çeşitli kurslara yönlendiriyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen meslek edindirme kurslarından birine katılan Sakarya Kadın Konukevindeki kadınlar, kanser tedavisi gören çocuklara amigurimi tekniği ile el emeği göz nuru bebekler hazırladı.



BEBEK VE KİTAP HEDİYE ETTİLER

Kadınların, kursta yaptıkları örgü bebekler, Türk Kızılay Sakarya Kadın Kolları ekibi tarafından hazırlanan çocuk kitapları ile birlikte Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın ve Çocuk Sağlığı Onkoloji ve Çocuk Cerrahi bölümünde kanser tedavisi gören çocuklara hediye edildi. Kadın konukevinde hizmet alan yaklaşık 50 kadın tarafından hazırlanan hediyeleri alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Çocukların aileleri de hediyeler için kadın konukevindeki kadınlara ve Türk Kızılay'ına teşekkür etti.