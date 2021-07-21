Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, kamyonun karşı şeride geçip otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Kazanın kamyonun freni patlaması yüzünden meydana geldiği iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

İddiaya göre; Süleyman Yılmaz yönetimindeki 01 AVH 28 plakalı kamyon, Pozantı-Çamardı kara yolunda karşı şeride geçerek 01 KE 469 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Süleyman Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Hatice Yılmaz ve çocukları Eray ile Ali Yılmaz ile otomobilde bulunan 3 kişi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.