Kargoyu soyan hırsızlar tatilde yakalandı

Konya
'da girdikleri kargo ambarından çaldıkları çelik kasa içerisindeki 260 bin TL'yi çalarak Antalya
'ya tatile giden hırsızlar, havuz başında keyif yaparken yakalandı. 16 Temmuz'da Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir kargo firmasına ait ambara giren hırsızlar çelik kasadaki 260 bin TL ile çek ve senetleri çalıp kayıplara karıştı. Şüpheleri yakalamak için çalışma başlatan polis, ambar civarında sağ ön farı yanmayan şüpheli bir otomobili tespit etti.
Şehir kameraları ve PTS'ler üzerinden 20 kilometre boyunca aracı adım adım takip eden polis, aracın Karaaslan Üzümcü Mahallesine girdiği belirledi. Yahya B.'ye ait aracı evin önünde park halde bulan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Yahya B.'nin ifadesi üzerine diğer şüpheliler Ecevit A. (46), Can Ahmet Doğru (20), Abdullah Sünbül (19), Samet Gültekin (18) ve İ.D.'yi (17) Antalya'nın Alanya
ilçesinde kaldıkları otelin havuzunda yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin arabaya yüklediği çelik kasayı götürdükleri evde açıp, içerisinden çıkan parayı pay ettikleri öğrenildi. Parayla tatile giden şüphelilerin üzerinde ise yaklaşık 33 bin TL para ele geçirildi. Şüphelilerden Sünbül, Gültekin ve Doğru tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.