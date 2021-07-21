Kocaeli'de eski damat dehşeti! Kayınpederini öldürüp, 4 kişiyi yaraladı

4 KİŞİ YARALANDI

Kavgada Süleyman Olgun'un yanı sıra evde bulunan akrabalarından İlhan Çiçek, Efendi Gürbüz, Nail Olgun ve Cihan Gürbüz de yaralandı. İ.G. ve yanında bulunan kişiler ise olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören mahalleli, 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.