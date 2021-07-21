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Giriş Tarihi: 21.7.2021 19:56 Son Güncelleme: 21.7.2021 19:56

Komik Kurban Bayramı mesajları! 2021 Kurban Bayramı için komik ve eğlenceli mesajlar ve sözler ile anlamlı kutlama mesajları

Komik Kurban Bayramı mesajları! 2021 Kurban Bayramı için komik ve eğlenceli mesajlar ve sözler ile anlamlı kutlama mesajları

Kurban Bayramı için saatler kala pek çok vatandaş sevdikleriyle bayramlaşmak için bayram mesajlarını araştırıyor. Pandemi nedeniyle sosyal mesafeli kutlanacak olan bayram için pek çok kişi, komik ve eğlenceli mesajlar ve sözler ile sosyal medyadan tebrik mesajları atmaya hazırlanıyor. 2021 Kurban Bayramı için tebrik mesajları araştırılıyor. İşte eğlenceli ve gülümseten komik Kurban Bayramı mesajları.

Gençler ve her yıl aynı mesajları göndermekten sıkılanlar eğlenceli ve komik Kurban Bayramı mesajları hakkında araştırma yapıyor. Orijinal ve bilinmeyen bayram mesajları ile sevdiklerini gülümsetmek isteyenler, 2021 Kurban Bayramı mesajları için sabah.com.tr'yi ziyaret ediyor. Kurban Bayramı kutlaması için komik ve eğlenceli mesajlar ve sözler ile resimli kutlama mesajları haberimizde.

KOMİK KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.

Sana kurban olurum diyenler bu bayram sizden bu kahramanlığı bekliyorum. Bayramınız mübarek olsun.

Bayram mesajı, anla işte. Bu bir bayram mesajıdır.

İyi bayramlar, gerçi sana her gün bayram ama olsun.

EĞLENCELİ BAYRAM KUTLAMA MESAJLARI

Bir kez daha düşünün. Elinizi kana bulamayın. Bırakırsanız ecelimle de ölebilirim. İmza: Kurbanlık koyun.

Küçük baş kesmek daha makbüldür. İmza: İnek

Bu gün yüzün öpülmekten solsun, miden 5 kg şekerle dolsun, cüzdanını bücürler soysun, gönlün huzura doysun, bayramınız kutlu ve mutlu olsun.

EN ANLAMLI BAYRAM MESAJLARI

Manevi iklimi gönül dünyamızda yaşatan kurban bayramımızı en kalbi duygularımla kutluyor, size ve ailenize hayır ve güzellikler diliyorum.

Bir tebessüm, biraz sevgi ve paylaşma heyecanı ile değişir dünya. Bayramlarımız tüm İslam coğrafyasına hayır ve güzellikler getirsin. Biraz tebessüm, biraz sevgi ve paylaşma heyecanı ile... Sevgiler.

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

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Komik Kurban Bayramı mesajları! 2021 Kurban Bayramı için komik ve eğlenceli mesajlar ve sözler ile anlamlı kutlama mesajları
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