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Giriş Tarihi: 21.7.2021 19:49 Son Güncelleme: 21.7.2021 19:49

Kurban keserken hangi dualar ve sureler okunur? Kurban kesiminde okunan dua nedir, okunuşu nasıl? Diyanet ile kurban duası

Kurban keserken hangi dualar ve sureler okunur? Kurban kesiminde okunan dua nedir? Diyanet ile kurban duası

Zilhicce ayının 10'uncu gününe denk gelen Kurban Bayramı için geri sayım sona erdi. Kurban duası, kurban kesecekler tarafından araştırılıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiler ışığında kurban kesmeden önce okunacak dualar nelerdir? Kurban keserken okunan dualar nelerdir, nasıl niyet edilir? İşte, kurban duası ve Türkçe okunuşu...

2021 Kurban Bayramı bugün başladı. Cuma günü ikindi vaktine kadar idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nda milyonlarca müslüman kurban ibadetini gerçekleştirecek. Kurban kesecek olan vatandaşlar, kurban keserken okunacak dua ve Türkçe okunuşunu araştırıyor. Peki, kurban duası nasıl okunur, anlamı nedir?

Kurban keserken hangi dualar ve sureler okunur? Kurban kesiminde okunan dua nedir? Diyanet ile kurban duası

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
Kurban keserken hangi dualar ve sureler okunur? Kurban kesiminde okunan dua nedir? Diyanet ile kurban duası

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR

Kurban edilecek hayvan, yüzü kıbleye gelecek şekilde eziyet edilmeden yatırılır, gerekiyorsa ayakları bağlanır ve aşağıdaki şu dua okunur.

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:

Kurban keserken hangi dualar ve sureler okunur? Kurban kesiminde okunan dua nedir? Diyanet ile kurban duası

(el-En'âm, 79)

Okunuşu: "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn."

Anlamı:"Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim."

(el-En'âm, 162)

Okunuşu: "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn."

Anlamı: "Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir."

Bu ayetlerden sonra,

Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.

Kurban keserken hangi dualar ve sureler okunur? Kurban kesiminde okunan dua nedir? Diyanet ile kurban duası

Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen canı çıkıncaya kadar beklenir. Sonra kafası tamamen kesilir. Ve usûlüne uygun olarak hayvanın derisi yüzülür. Karnı açılır, iç organlar çıkarılır ve gövde ve etler parçalanır.

Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeğe kalkmak, kıbleden çevirmek veya hayvana azab vermek mekruhtur. Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir.

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

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Kurban keserken hangi dualar ve sureler okunur? Kurban kesiminde okunan dua nedir, okunuşu nasıl? Diyanet ile kurban duası
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