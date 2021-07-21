Kurban ne zamana kadar kesilebilir, kurban bayramının ikinci gün kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLEBİLİR?

Kurban kesmenin asıl amacı Allah'a daha yakın olabilmek ve aynı zamanda da onun rızasını kazanabilmektedir. Müslümanlar bu iki amaç için kurban ibadetini yerine getirmektedir. Mübarek kurban bayramı içerisinde ibadet ile Allah'a yaklaşmak isteyen kişiler kurban keserler ve yoksullara, durumu olmayanlara, ihtiyaç sahiplerine dağıtırlar. Kurban ibadeti Kur'an-ı Kerim içerisinde dile getirilmiştir. Bununla birlikte kurban bayramının birinci gününden başlayarak üçüncü günü içerisinde akşam olana kadar kesilebilir.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir.