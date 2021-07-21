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Haberler Yaşam Haberleri Kurban sonrası şükür namazı ve kılınışı: Bayramda Kurban kestikten sonra şükür namazı nasıl kılınır, şükür namazı kaç rekattır?
Giriş Tarihi: 21.7.2021 09:48

Kurban sonrası şükür namazı ve kılınışı: Bayramda Kurban kestikten sonra şükür namazı nasıl kılınır, şükür namazı kaç rekattır?

Kurban sonrası şükür namazı ve kılınışı: Bayramda Kurban kestikten sonra şükür namazı nasıl kılınır, şükür namazı kaç rekattır?

Bayramın ikinci gününde de kurban ibadetini gerçekleştirecek olan çok sayıda vatandaş, kurban kesimi ve kurban kesimi sonrası edilecek dualar ile kılınacak namazlar hakkında dini bilgileri araştırıyor. Kurbanla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamalar bu noktada soru işaretlerine yanıt oluyor. Kurban namazı olarak söylenen kurban kesildikten sonra kılınan namaz aslında yanlış bilinen bir doğru. Kurban kesildikten sonra şükür namazı kılınabilir ve kurban kesimi sonrası şükür namazı için herhangi bir şart bulunamamktadır. Bu bilgiler ışığında, kurban kesen kişi kaç rekat namaz kılar ve kurban kesildikten sonra namaz nasıl kılınabilir?

Kurban kesildikten sonra kılınan namaz ile ilgili pek çok yanlış bilgi bulunuyor. ÖncelikleSöz konusu namaz şükür namazı olarak bilinmektedir. Bu Kurban Bayramı'nda da milyonlarca müslüman kurban ibadetini gerçekleştirecek. Bu nedenle de kurban kesen kişi kaç rekat namaz kılar sorusu, vatandaşlar için merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı kurban kesildikten sonra namaz nasıl kılınır sorusuna yanıt verdi. İşte kurban sonrası şükür namazının farzları ve kılınışı.

KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Kurban kesildikten sonra namaz kılmak şart değildir. Bu bir şükür namazı olarak geçer ve kurban kesme imkanı bulan Müslüman sahip oldukları için Allah'a şükür etmek amacıyla bu namazı kılar.

KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ NASIL KILINIR?

Şükür namazı istenilen vakitte kılınabilir. Kişi abdestini aldıktan sonra kalben niyet eder. Daha sonra Subhaneke okuyarak ve besmele çekerek namaza başlar. Ardından Fatiha okunur. Devamında Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunması gerekir. Kurban kesen kadın kurban esnasında adetliyse şükür namazını adeti bittiğinde kılabilir.

KURBAN KESEN KİŞİ KAÇ REKAT NAMAZ KILAR?

Kurban sonrası şükür namazı iki rekat olarak kılınır. Namaz esnasında secde ederken Allah'a şükredilir ve bol bol dua edilir. Allah'ın verdiği nimetlere şükür için kılınan bu namazın ardından tesbihat ve duada bulunmak da önemlidir.

KURBAN SONRASI ŞÜKÜR NAMAZININ FARZLARI

Şükür namazı ve şükür secdesi sünnet kabul edilir. Kurbanın ardından kılınan şükür namazı da dinimizde şart değildir, dolayısıyla bu namazın farzı da yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu kanaati yanlıştır.
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Kurban sonrası şükür namazı ve kılınışı: Bayramda Kurban kestikten sonra şükür namazı nasıl kılınır, şükür namazı kaç rekattır?
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