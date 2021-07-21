Kurban sonrası şükür namazı ve kılınışı: Bayramda Kurban kestikten sonra şükür namazı nasıl kılınır, şükür namazı kaç rekattır?

Kurban kesildikten sonra kılınan namaz ile ilgili pek çok yanlış bilgi bulunuyor. ÖncelikleSöz konusu namaz şükür namazı olarak bilinmektedir. Bu Kurban Bayramı'nda da milyonlarca müslüman kurban ibadetini gerçekleştirecek. Bu nedenle de kurban kesen kişi kaç rekat namaz kılar sorusu, vatandaşlar için merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı kurban kesildikten sonra namaz nasıl kılınır sorusuna yanıt verdi. İşte kurban sonrası şükür namazının farzları ve kılınışı.

KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Kurban kesildikten sonra namaz kılmak şart değildir. Bu bir şükür namazı olarak geçer ve kurban kesme imkanı bulan Müslüman sahip oldukları için Allah'a şükür etmek amacıyla bu namazı kılar.