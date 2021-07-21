Kuzusu Kara Kız’a evladı gibi bakıyor

Amasya
'nın Suluova
ilçesi Aşağı Karasu köyünde yaşayan ve aynı zamanda köyün muhtarı da olan Mustafa Koyuncu (46), bir arkadaşının ikiz doğum yapan koyunun, bir kuzusunu kabul etmediğini gördü. Annesinin beslemediği 15 günlük yavru kuzuyu satın alarak evde biberonla beslemeye başladı. "Kara Kız" ismini verdiği kuzusuna bir bebek gibi ilgi gösteren, banyosunu yaptıran Koyuncu, kuzusunu dışarı çıkarken de yanında götürüyor. Kuzusunun nereye giderse peşinden geldiğini belirten Koyuncu, "Ailenin bir parçası oldu, hiç ayrılmıyoruz" dedi.