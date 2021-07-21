Merve Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş kaç yaşında, nereli?

Merve Tektaş kısa bir süre önce 41 yaşına giren eşinin doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:"Benim güzel yürekli Selçuğum sevgilim arkadaşım her şeyim iyi ki ama iyi ki doğmuşsun iyiki benim hayat arkadaşım olmuşsun biz beraber zordu gördük ama çok da güldük her gecenin bir sabahı olduğunu beraber yaşadık beraber büyüdük doğum günün kutlu olsun aşkım güzel yaşların hep bizimle olsun"