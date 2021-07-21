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Giriş Tarihi: 21.7.2021 09:50

Merve Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş kaç yaşında, nereli?

Merve Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş kaç yaşında, nereli?

Ünlü türkücü Alişan’ın kardeşi ve menajerliğini üstlenen Selçuk Tektaş koronavirüs sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Sanat camiası Selçuk Tektaş’ın ölümüne üzüntü duyarken gözler eşi Merve Tektaş’ın hayatına çevrildi. 2009 yılında nikah masasına oturan çiftin düğününe ünlü akını yaşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutlayan Merve Tektaş kimdir, kaç yaşında, nereli ve çocukları var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Tektaş çiftinin iki çocuğu var. Peki Merve Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş kaç yaşında, nereli?

Merve Tektaş hayatı son günlerde binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Türk şarkıcı, sunucu ve oyuncu Alişan'ın kardeşi Selçuk'un hayatını kaybetmesiyle eşi ile ilgili olarak Merve Tektaş kimdir, kaç yaşında, çocukları var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Magazin dünyasını yasa boğan ölüm haberinin ardından 41 yaşında hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş hakkında pek bilgi bulunmuyor. Peki Merve Tektaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte bilgiler…

MERVE TEKTAŞ KİMDİR?

Merve Tektaş hayatı şu sıralar gündemden düşmüyor. Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş, haftalardır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Dün gece saatlerinde Selçuk Tektaş'ın ölüm haberinin duyulmasının ardından gözler Merve Tektaş kimdir sorusuna yanıtına çevrildi.

SELÇUK TEKTAŞ'IN EŞİ MERVE TEKTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Merve Tektaş hayatı ile ilgili pek detay bulunmuyor. Yaklaşık 4 hafta önce yoğun bakıma kaldırılan Selçuk Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi. Bu evlilikten iki kızı bulunuyordu. 12 Mayıs 1980 yılında doğan Selçuk Tektaş 41 yaşındaydı. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Selçuk Tektaş şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.

Merve Tektaş kısa bir süre önce 41 yaşına giren eşinin doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:"Benim güzel yürekli Selçuğum sevgilim arkadaşım her şeyim iyi ki ama iyi ki doğmuşsun iyiki benim hayat arkadaşım olmuşsun biz beraber zordu gördük ama çok da güldük her gecenin bir sabahı olduğunu beraber yaşadık beraber büyüdük doğum günün kutlu olsun aşkım güzel yaşların hep bizimle olsun"

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Merve Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş kaç yaşında, nereli?
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