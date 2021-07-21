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Giriş Tarihi: 21.7.2021 12:00 Son Güncelleme: 21.7.2021 12:12

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korkunç olay: 30 metreden metal parça düştü!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korkunç olay: 30 metreden metal parça düştü!

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor olarak görev yapan Raziye T., inşaat halinde olan binanın alanında kedinin çığlıklarına koştu. 4 gün boyunca kurtarmak için uğraşan doktor son şansını 10 yaşındaki oğluyla denemek istedi. Annesiyle kediye bakan küçük çocuğun üstüne 30 metreden metal parça düştü.

Raziye T., Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor olarak görev yapıyordu. Geçen sene inşaat halindeki binanın yapımı devam ederken, hastane inşaat alanında bir kedinin sürekli olarak bağırması ve yüksekte olduğu için aşağıya atlayamadığını fark etti.

AĞIR YARALANDI

Asistan doktor arkadaşıyla birlikte inşaat alanına kediyi kurtarmak üzere giden doktor, kediyi yakalayamadı. 4 gün sonra 10 yaşındaki oğlu yanındayken yeniden inşaat alınana giden anne-oğul, kediyi yine de yakalamadı. Bu sırada 11. katta alüminyum profil malzeme montajında kullanılan alüminyum kompozit malzeme, 10 yaşındaki Alp'in başına düştü. Olay nedeniyle tedavi altına alınan çocuğun, organlarından birinin işlevinin sürekli kaybına neden olacak şekilde ağır biçimde yaralandığı ortaya çıktı.

30 METREDEN DÜŞMÜŞ

Olay yeri inceleme raporunda, şantiyede bulunan yapımına devam edilen 10 katlı betonarme bina olduğu binanın dış cephesi yapımı sırasında 10 kattaki dış cephede bulunan metal levhanın montajı esnasında düşerek bir alt kattaki monteli yerinden sökerek 30 metre yükseklikten zemine düştüğü ve küçük çocuğu yaraladığı tespit edildi.

İNŞAATA GİRMELERİNE İZİN VERİLMİŞ

İnşaat alanına girmek için izin isteyen anne-oğula çalışma sahasında yasak olduğunu bilerek ziyaretçilerin içeri alınması için izin veren Atilla K.'nın şantiye sahasına girişlerine izin vererek kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğunu ortaya çıktı. Alüminyum kompozit malzemeyi ellerinde tutamayarak düşüren ve mağdurun bu şekilde yaralanmasına sebebiyet veren Muhammet G. ve Ali G., olduğu öğrenildi.

İHMAL SAHİPLERİNE DAVA

Savcılık tarafından başlatılan soruşturmaya adli tıp raporu eklendi. Raziye T.'ın 10 yaşındaki oğlu A.G.'nin basit tıbbi müdahale ile tedavi edilemeyeceği tanısına varıldı. Aralarında inşaat çalışanı ve güvenlik amirlerinin bulunduğu sorumluluk sahibi yedi kişi hakkında dava açıldı.

'TAKSİRLE YARALAMA'

Kediyi kurtarmak isteyen küçük çocuğun yaralanmasına sebep olan sanıkların 'Taksirle yaralanmaya sebep olma' suçundan 9 aydan 3 yıla kadar hapisleri isteniyor. Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korkunç olay: 30 metreden metal parça düştü!
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